Intern onderzoek D66 naar grensoverschrijdend gedrag Kamerlid Smeets

Sommigen zeggen minderjarig te zijn geweest tijdens de flirterige en uitnodigende berichtjes.

Indringend gesprek

Op 31 maart kwam er al een bericht binnen over mogelijk ongewenst gedrag van Smeets, schrijft Spierings in een persbericht. "Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding een indringend gesprek gehad met Sidney Smeets. Gisteren zijn ook via sociale media een aantal berichten over Sidney Smeets gedeeld. Die zijn voor de partij aanleiding geweest opnieuw het gesprek met hem aan te gaan."

D66 heeft nu besloten om een intern onderzoeksteam aan te wijzen dat alle beschikbare informatie verzamelt 'om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag'.

Reactie Smeets

Smeets is sinds twee weken Kamerlid en stond op plek 18. Daarvoor was hij actief als advocaat. Hij laat weten in een reactie: "Ik schrik van de berichten die er over mij zijn verstuurd. In sommige berichten lees ik dat mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren. Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden."

"Als de bevindingen van het interne onderzoeksteam daar aanleiding toe geven, zullen we onmiddellijk vervolgstappen zetten", laat Kaag weten in een verklaring.

Smeets neemt de komende dagen rust, laat een woordvoerder van de partij weten.