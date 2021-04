Pedoactivist Nelson M. onvindbaar voor justitie, gevlucht naar het buitenland

M. werd in februari 2020 aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno, afgelopen juni besloot de rechtbank dat hij onder strenge voorwaarden het proces in vrijheid mocht afwachten. Een van die voorwaarden was volgens het Openbaar Ministerie dat hij in Nederland moest blijven. Nu blijkt dat hij naar het buitenland is gevlucht.

Internationaal gesignaleerd

Een woordvoerder van het OM laat weten dat Nelson M. sinds eind vorig jaar niet meer in Nederland is. Hij staat daarvoor internationaal gesignaleerd. Dit betekent dat zodra hij in beeld komt van justitie, hij opnieuw zal worden gearresteerd. Op dit moment is M. 'onvindbaar', aldus het OM.

In het fragment van Danny's Wereld gaat hij in op zijn situatie. Daarin stelt M. dat hij gevlucht is uit Nederland. Vandaag blijkt dus dat hij hiermee de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft geschonden.