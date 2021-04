Protesten in Amerika, na fatale arrestatie zwarte man Daunte Wright

Opnieuw veel onrust in Amerika nadat een zwarte man kort na zijn arrestatie om het leven is gekomen. Honderden demonstranten zijn de afgelopen nacht in de staat Minnesota de straat opgegaan, nadat de 20-jarige Daunte Wright in zijn auto werd neergeschoten. Dat gebeurde niet ver van de plek waar ook George Floyd overleed.

In een poging de rust te herstellen heeft de burgemeester van Brooklyn City, een stad niet ver van Minneapolis, een avondklok ingevoerd. Ook werd er met traangas op betogers geschoten. Minneapolis staat onder hoogspanning sinds daar vorige maand het proces tegen Derek Chauvin begon, de agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van George Floyd. Hij stierf tijdens zijn arrestatie in mei vorig jaar in dezelfde stad. Neergeschoten in auto Daunte Wright kwam gistermiddag om het leven. Wright werd door een agent aangehouden omdat hij luchtverfrissers aan zijn binnenspiegel had hangen, zo verklaart zijn moeder, met wie Wright nog sprak via de telefoon. Het is in Minnesota officieel verboden om iets aan je spiegel te hebben hangen. Ook liep er volgens de politie nog een arrestatiebevel tegen Wright. Lees ook: Duizenden betogers bij rechtbank waar proces George Floyd begint In een verklaring meldt de politie van Brooklyn City dat de man tijdens zijn arrestatie opnieuw in zijn auto probeerde te stappen, waarna een agent hem neerschoot. De auto reed daarna nog enkele straten verder, waarna het tegen een ander voertuig botste en tot stilstand kwam. Wright overleed ter plekke, een medepassagier, zijn vriendin, raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Onderzoek ingesteld De burgemeester en politiecommissaris hebben een onderzoek ingesteld. De agenten droegen tijdens de arrestatie bodycams op hun kleding. De beelden zijn nog niet naar buiten gebracht. Ook over de agent zijn geen details bekend gemaakt. De gouverneur van de staat, democraat Tim Walz, schrijft op Twitter te 'bidden voor Wright zijn familie' en dat de staat 'rouwt om de dood van opnieuw een zwarte man dankzij de politie.'