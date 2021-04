Britten kunnen wél versoepelen: 'Sneeuw trotseren voor eerste pint'

Vasthouden aan routekaart

Wat opvalt is dat de Britse regering zich tot nu toe aan de routekaart houdt, die begin dit jaar werd gepresenteerd. "Ik denk dat ze hebben geleerd van eind vorig jaar, toen we na zo'n twee weken plots de zaken opnieuw moesten sluiten", vertelt Gilkes. "Dat is funest voor de horeca, omdat het heel kostbaar is om telkens te openen en te sluiten. Je moet inkopen doen, schoonmaken. Daar hebben ze van geleerd. Ze zijn nu heel voorzichtig."

De volgende belangrijke stap staat al met blokletters in de agenda: 17 mei. Dan kun je in Engeland ook binnen in de horeca terecht. Cruciaal, zegt Gilkes. "Twee derde van de horeca hier heeft geen terrasmogelijkheden, en kan vandaag nog niet open. Pas dan kunnen we echt aan het werk. Maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken, met dank aan de vaccins."