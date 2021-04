Adviescommissie: rijles en rijexamens op de schop, rijbewijs duurder

Meer examens

Voor de leerling die een autorijbewijs wil halen, is de belangrijkste verandering de manier waarop ze examen doen. In plaats van één theorie- en één rijexamen, zullen er straks meerdere toetsmomenten komen. Voordat de leerling met rijlessen kan beginnen moet-ie eerst z'n eerste theorie-examen halen. Dat examen is gericht op de kennis en toepassing van de verkeerregels. Later volgt een tweede theorietoets gevaarherkenning.

De rijschoolhouder moet een leerplan maken en de vorderingen van de leerling vastleggen zodat die weet waar nog verbeteringen te behalen zijn.

De rijinstructeur krijgt een rol bij het afnemen van tussentijdse praktijktoetsen. De nieuwe rijschoolautoriteit moet erop toezien dat daarmee niet gesjoemeld wordt. Het eindexamen zal worden afgenomen door een examinator van het het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).