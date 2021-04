'Psychische problemen rond zwangerschap komen veel voor, praat erover'

Vrouwen die psychische klachten hebben, beginnen daar vaak niet uit zichzelf over, is haar ervaring. "Veel vrouwen hebben een heel duidelijk beeld over hoe zwangerschap, bevalling en moederschap eruit moeten gaan zien, ook door sociale media, waarop meestal alleen de extremen worden gedeeld. Als het dan anders gaat dan hoe ze dat voor ogen hadden, hebben ze het gevoel dat ze falen en ontstaan er schuld en schaamte."

'Ik dacht: ik ga dit rocken'

Dat herkent Maria, die in de podcast vertelt over haar postnatale depressie. "Ik had er ontzettend veel zin in. Ik was 41 weken en twee dagen zwanger en wilde heel graag spontaan bevallen. Vrouwen doen dit al duizenden jaren, ook ik kan dat prima zonder medicijnen, dacht ik. Mijn pijngrens is hoog, ik dacht: ik ga dit rocken."

"Dat bleek dus niet het geval. Ik heb een morfinepompje gehad. En toen hij op mijn buik werd gelegd, was ik zó ontzettend moe. Ik dacht niet: mijn kind is er, eindelijk! Ik was gewoon helemaal wappie. Ik zag de bevalling als één grote failure. En ik voelde me zo schuldig: waarom kunnen anderen dit wel zonder pijnstilling, en ik niet?"

Heel zware zandzak

"Er waren de afgelopen maanden periodes waarin ik me nergens toe kon zetten. Ik kan het het best omschrijven alsof er een soort heel zware zandzak in je lijf zit die je constant naar beneden trekt. En ont-zet-tend moe, en gewoon héél kwetsbaar."