Wat is toch die vloek van de farao, waar Egyptenaren vandaag bang voor zijn?

Vloek?

Over naar het nu: Egypte is in korte tijd getroffen door allerlei opmerkelijke incidenten. Het grote containerschip Ever Given dat vastzat in het Suezkanaal, het treinongeluk met twintig doden, en een gebouw dat instortte in Cairo waarbij achttien mensen het leven lieten. Zoveel rampen achter elkaar? Op social media vragen bijgelovige -of grappende- Egyptenaren zich al dagen af; zou het soms de vloek van de farao's zijn?