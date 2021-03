Modeopleiding Amfi onder vuur: studenten klagen massaal over onveilige cultuur

Publiekelijk te schande gezet

Studenten vertellen dat ze regelmatig publiekelijk te schande worden gezet en mentaal de grond in worden geboord tijdens presentaties of feedbackmomenten. Het wordt als normaal bestempeld dat iedereen bij beoordelingen zit te huilen, vertellen studenten en oud-studenten aan onze onderzoeksredactie.

Oud-student Shanice Westerberg was continu bang dat dit bij haar zou gebeuren: "Je ontwikkelt toch een soort faalangst, want je wilt niet dat het bij jou gebeurt. Je wilt niet iets doen zodat jij degene bent die de grond wordt ingestampt." Shanice begon in 2017 op het Amfi. Na een jaar is ze gestopt vanwege een burn-out.

Volledig afgebrand

Dit gebeurt nog altijd, horen we van studenten die na aan het Amfi studeren. "Een bepaalde docent brandde me volledig af en lachte mijn werk uit. Hij maande de hele klas om daaraan mee te doen. Ik voelde me totaal niet serieus genomen en gekwetst", vertelt een vierdejaarsstudent anoniem. De studenten geven aan dat niet alle docenten meedoen, maar dat deze cultuur wel overheerst.

Laura vond ook dat ze racistisch bejegend werd, omdat ze half Colombiaans, half Nederlands is. Tijdens een presentatie werd ze onderbroken met vragen over haar ouders: "'Werken ze?', werd gevraagd. Dat vond ik heel persoonlijk." Aan Nederlandse medestudenten werd dit volgens haar niet gevraagd.