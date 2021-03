De jongste, de oudste, de nieuwkomers: dit is onze nieuwe Tweede Kamer

Toen Habtamu de Hoop in 1998 werd geboren, waren Harm Beertema en Raymond de Roon (beide geboren in 1952) al hard op weg om Abraham te zien. Vanaf vandaag hebben ze allen dezelfde functie: Kamerlid. De Hoop namens de PvdA, Beertema en De Roon namens de PVV.

Met z'n 22 jaar is De Hoop het jongste Kamerlid dat vandaag geïnstalleerd is. Ook Kauthar Bouchallikht (GroenLinks, 1994), Daan de Kort (VVD, 1992) en Frederik Jansen (FvD, 1992) komen als relatieve jonkies de Kamer in.

Desondanks verandert er niets aan de gemiddelde leeftijd van de 150 volksvertegenwoordigers in de Kamer. Die was na vorige verkiezingen 44 en is dat ook nu.

Dit zijn de 150 verkozen Kamerleden