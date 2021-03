Nieuwe stijging coronabesmettingen, 224 gemeenten op hoogste risiconiveau

Stijging in bijna alle veiligheidsregio's

Voor het beleid dat gemaakt wordt, is het interessant om ook naar de situatie per veiligheidsregio te kijken. In theorie zou een regio in aanmerking kunnen komen voor versoepelingen als het laagste risiconiveau waakzaam geldt. Dat betekent dat er minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners per week moeten zijn.

Op dit moment komt echter geen enkele regio in de buurt van dat risiconiveau. Sterker nog: ook het risiconiveau zorgelijk (35-100 besmettingen per 100.000 inwoners per week) wordt nergens bereikt. In 24 van de 25 regio's steeg het aantal besmettingen, alleen in Zaanstreek-Waterland zijn de cijfers lager dan vorige week.

In Twente komen ze met 193 positieve testen per 100.000 inwoners nog het dichtst in de buurt van risiconiveau zorgelijk. In Zuid-Holland-Zuid ligt het aantal besmettingen met 412 gevallen per 100.000 inwoners het hoogst.