Hoe oplopende spanningen bij kerken tot hun kookpunt kwamen

Het leverde veel boze reacties op, en dat is nog zacht uitgedrukt. Ook de politiek sprak zich toen uit. Bijvoorbeeld Jacob Spiker, fractievoorzitter van het CDA in Staphorst. "Ik zou dit niet moeten zeggen, maar ik hoop dat veel mensen niet gaan", zei hij over de diensten. En ook nu adviseren veel gelovigen om thuis de stream aan te zetten, in plaats van naar de kerk te komen.

Maatregelen losgelaten

Afgelopen week doken de berichten over volle kerken weer op. De kerk in Urk en in Krimpen aan den IJssel lieten de maatregelen los. Waarom? Woordvoerder van de Sionkerk Hessel Snoek zei dat het loslaten van de maatregelen moet worden gezien als een 'eigen fieldlab-experiment'. "De proef houdt in dat we tegen de leden van onze gemeente zeggen: u bent welkom als u geen klachten heeft."