Online haat en racisme: 'Het glijdt niet zomaar van je af'

Soms krijgt ze hele erge berichten in haar inbox. "Kankerhoer, hoe durf je Nederland racistisch te noemen." Haar reflex is om alles te deleten, dan is het weg.

Niet strafbaar

Ze heeft het gevoel dat er weinig aan te doen is. "Het komt te vaak voor dat er gescholden wordt met discriminerende kenmerken en dit niet vervolgd kan worden. Ook de islam beledigen kan grenzeloos, moslims lijken vogelvrij in dat opzicht." Ze wordt er moedeloos van. "Er is zoveel haat. Inmiddels ga ik bijvoorbeeld de comments bij nieuwsberichten helemaal uit de weg.”

Er moeten echt goede regels komen, vindt Nilab. "Nu is het debat over maatschappelijke problemen of politiek onmogelijk, omdat het alleen maar (racistisch) gescheld is. Als er regels komen, kunnen we misschien weer eens normaal in gesprek."