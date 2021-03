Racisme en haat op social media onbestraft, Kamer wil pakkans vergroten

In 2019 kwam er een hernieuwde Aanwijzing discriminatie van het Openbaar Ministerie voor online discriminatie. Maar die lijkt zijn vruchten nog niet af te werpen, zeggen enkele van de experts. De officier van justitie kreeg onder deze aanwijzing meer ruimte om (online) discriminatie aan te pakken.

Maar volgens advocaat Sidney Smeets wordt discriminatie nog steeds niet grondig genoeg onderzocht. "Er kan al zwaarder worden gestraft als het gaat om discriminatie, daar hebben we immers die aanwijzing voor. Er moet alleen wel opgetreden worden. De bestaande mogelijkheden moeten dus optimaal benut (kunnen) worden en dat vergt investeringen."

Ook vindt hij dat je bij de politie sneller gehoor moet krijgen. "Dit kan door meer te investeren in cyber- en discriminatierechercheurs."

Nederland op de vingers getikt

Nederland is al eerder op de vingers getikt over dit onderwerp, door de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI). "Zij concludeert in een rapport over Nederland dat de huidige aanpak van online beledigingen en uitlatingen die aanzetten tot haat, niet voldoende is. De online berichten blijven vaak nog erg lang online staan", staat in het rapport van het College voor de rechten van de Mens.

"Als er onvoldoende bescherming is tegen online geweld, dan kan dat leiden tot een schending van het recht op vrijwaring van discriminatie."

