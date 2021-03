Meer positieve tests in 264 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Meeste positieve tests in veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

De landelijke stijging is ook terug te zien in 24 van de 25 veiligheidsregio's. Alleen in de regio Gooi en Vechtstreek daalde het aantal nieuw gemelde positieve coronatests. In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Noord-Holland-Noord. Hier werden 360 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld.

Geen enkele veiligheidsregio komt in de buurt van het gewenste risiconiveau 'waakzaam'. Dit risiconiveau geldt pas bij minder dan 35 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week. De minste coronagevallen werden de afgelopen week gemeld in regio Limburg-Zuid. Hier werden de afgelopen week 139 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld.