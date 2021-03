'Superverkiezingsjaar' Duitsland begint met schandaal in Merkels CDU

Want het is niet bij die twee gebleven. De fractievoorzitter van de CDU in het parlement had deze week nog niet gezegd dat er meer 'verdachte gevallen' worden onderzocht, of daar was nummer drie al.

CDU'er Mark Hauptmann zou geld hebben gekregen van de regering van Azerbeidzjan, in ruil voor positieve publiciteit voor dat land in het parlement, en in de krant die hij uitgeeft. Ook hij is meteen afgetreden. 'Omdat de druk op zijn familie te groot werd', is de verklaring.