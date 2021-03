Hoe is er gestemd in jouw gemeente? Bekijk de uitslagen

Hoe is er gestemd in je eigen gemeente? Welke partijen zijn er de winnaars geworden en welke de verliezers? En in hoeverre wijkt het stemgedrag in jouw gemeente af van dat in het land? Je vindt hier de laatste uitslagen, die continu worden bijgewerkt:

Hoe heeft jouw gemeente gestemd? Zodra de verkiezingsuitslag in een gemeente bekend is, verschijnt de gemeente in het overzicht hieronder. Zoek en klik op de link om de volledige uitslag in een gemeente te bekijken. Klik hier om deze pagina te verversen. De artikelen per gemeente die je in bovenstaand overzicht kunt bekijken, zijn door onze redactierobot ADAM (Automatische Data Artikel Machine) geschreven. Op basis van data van het ANP en de Kiesraad en voorwerk van datajournalisten schrijft de robot een artikel op maat zodra de uitslag van een gemeente door het ANP bekend wordt gemaakt. Bekijk op onze verkiezingspagina ook hoe het landelijke beeld eruit ziet.