Corona en een spoedkeizersnee: 'Het hing aan een zijden draadje'

Het was begin oktober 2020. Denise was 34 weken zwanger, 12 november was ze uitgerekend. Ze was, net als haar vriend Steven, extra voorzichtig. "We wilden heel graag alles doen om besmetting te voorkomen."

Maar Steven kreeg het tóch, en voelde zich erg schuldig. "Eigenlijk was hij alleen naar de Albert Heijn en de bouwmarkt geweest. Daar moet hij het hebben opgelopen."

Denise voelde zich goed, maar toen ze wat bloedverlies had, liet ze zich in het ziekenhuis toch maar even controleren. "Ik kreeg het wel wat warm, maar dacht dat dat door de stress kwam. In het Flevo Ziekenhuis in Almere bleek dat ook ik corona had. Verder was alles wel in orde dus ik kon gewoon naar huis."

Ook dochtertje Lauren (4) was besmet, dus moest het gezin thuis in quarantaine.

Binnen 5 minuten paniek

Op 8 oktober voelde Denise zich toch niet zeker van haar zwangerschap. Ze besloot naar het ziekenhuis te gaan. "Binnen 5 minuten was er paniek. Ik werd naar quarantainekamertje gebracht en er stonden drie of vier artsen om me heen zonder bescherming. Ik schreeuwde nog: 'Ik heb corona', maar er was geen tijd te verliezen. Ze moesten heel snel een zogenoemde code-roodkeizersnee doen anders zou de baby het niet redden."

Geen paniek veroorzaken

De baby – een jongetje – had de navelstreng drie keer om zijn nek. Daarnaast liet Denises placenta los, waardoor er bloedingen ontstonden. Dat had niets met Denises coronabesmetting te maken: ook als ze geen corona had gehad, was dit gebeurd. "Dat wil ik wel gezegd hebben, andere vrouwen hoeven niet bang te zijn. Corona maakte het vooral wat lastiger."

Ze kreeg de kans om heel kort haar vriend te bellen, maar meer zeggen dan 'het gaat niet goed' en 'keizersnee' kon niet. Denise begreep zelf amper wat er gebeurde. Er was geen tijd om vragen te stellen. De verdoving was nog niet goed ingewerkt toen ze voelde dat haar buik werd opengesneden om de baby eruit te halen.

"Ik gilde het uit, had zo ongelooflijk veel pijn. Je voelt paniek, ik was bang dat m'n kindje het niet zou overleven."