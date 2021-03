Grote regionale verschillen in het aantal positieve testen, dit zijn de cijfers in jouw gemeente

Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord aan kop

In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Noord-Holland-Noord. Hier werden 357 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld. Dit is niet de enige regio waar het nog niet de goede kant op gaat. In 12 van de 25 veiligheidsregio's steeg het aantal positieve coronatesten deze week.

De regio Gelderland-Midden is net zoals de voorgaande drie weken het minst hard getroffen. Hier werden de afgelopen week 119 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Dit is meer dan vorige week, toen ging het nog om 107 coronagevallen per 100.000 inwoners.