Corona treft probleemwijken extra hard: 'deltaplan' nodig voor aanpak

Meer armoede

De gemeenten geven aan dat de armoede in de wijken het afgelopen jaar verder is toegenomen. Het aantal bijstandaanvragen in Rotterdam is het afgelopen jaar weer met drieduizend gestegen. Terwijl het de afgelopen jaren juist flink was afgenomen. "Bijna alle winst die we hadden geboekt in het terugdringen van het aantal bijstandsuitkeringen is door de coronacrisis weer teniet gedaan."

In de kwetsbare wijk Woensel-Zuid in Eindhoven is het aantal bijstandsaanvragen het afgelopen jaar met tien procent gestegen.

In Groningen zien ze bijna een verdubbeling van het aantal aanvragen voor een noodbudget, geld voor kwetsbare mensen die snel hulp nodig hebben. Er is sprake van een enorme achteruitgang in inkomen, waardoor mensen hun woonlasten niet meer kunnen betalen, aldus de gemeente.

Het aantal huishoudens dat zich meldt bij de voedselbank loopt snel op, zien ze in Amsterdam. In de achterstandswijk Indische buurt Oost gaat dat het hardst, hier komen nu twee keer zoveel mensen eten halen als voor de crisis.