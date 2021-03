Militairen Myanmar op TikTok: 'Als je de straat op gaat, schiet ik je dood'

Nu de protesten aanhouden grijpt het leger met steeds grover geweld in. Vooral afgelopen woensdag was een bloedige dag. Volgens de Verenigde Naties kwamen die dag 38 demonstranten om. De meesten door kogels. Een van hen was de 19-jarige Kyal Sin, bijgenaamd Angel.

Angel

Het meisje is inmiddels uitgegroeid tot het gezicht van de protesten en video's over haar leven -en haar laatste momenten- worden op sociale media veel gedeeld. Angel werd in het hoofd geschoten bij protesten in de stad Mandalay. Op haar shirt stond duidelijk zichtbaar 'Everything will be OK', alles zal goedkomen. Ze had vooraf aangegeven haar organen te willen doneren, mocht ze sterven.