D66-leider Kaag haalt uit naar Rutte over Europa: 'Heel kortzichtig'

'Het eerlijke verhaal'

Volgens Kaag vertelt Rutte niet het hele verhaal. "Het eerlijke verhaal is: ja, er zijn kosten aan ons lidmaatschap, maar we verdienen er veel meer aan. Dat moeten we durven vertellen aan het Nederlandse publiek en niet altijd maar kijken naar wat de PVV doet of naar kritiek in de Kamer." De D66-leider vreest dat de Nederlanders in de EU 'de nieuwe Britten' worden.

'Campagne'

In de campagne gaat het tot nu toe weinig over de Europese Unie. Op Twitter wordt zelfs de hashtag '#EUOlifant' gebruikt: de 'EU' is de olifant in de kamer, het onderwerp waar niemand over wil spreken.

Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra ligt een 'coronasluier' over de campagne. "Terwijl het zou moeten gaan over: waar willen we de komende vier jaar heen met het land?", zegt hij.