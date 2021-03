Meer positieve testen in 203 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Stijging in bijna alle veiligheidsregio's

De landelijke stijging is ook in 20 van de 25 veiligheidsregio's terug te zien. In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Noord-Holland-Noord. Hier werden 359 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Deze regio telt 17 gemeenten, waarvan in 12 gemeenten meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners zijn gemeld. Dit staat gelijk aan het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Geen enkele veiligheidsregio komt in de buurt van het gewenste risiconiveau 'waakzaam'. Dit risiconiveau geldt pas bij minder dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week. De minste coronagevallen werden de afgelopen week gemeld in regio Gelderland-Midden. Hier werden de afgelopen week 107 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Dit is meer dan vorige week, toen ging het nog om 95 coronagevallen per 100.000 inwoners.