Honderden ontvoerde schoolmeisjes Nigeria vrijgelaten, maar zorgen nemen toe

Een ontvoering van bijna 300 schoolmeisjes in Nigeria is na vier dagen beëindigd. De kinderen vielen afgelopen vrijdag in handen van een gewapende bende. Dat is geen incident: in Nigeria zijn ontvoeringen een groeiende industrie.

Zwijgend en op blote voeten lopen de meisjes, soms strompelend, langs de camera's. Ze zijn weer vrij en kunnen naar huis. Hun kostschool werd vorige week vrijdag in het noorden van het land, in de staat Zamfara, aangevallen door een groep gewapende mannen. Zeker 279 kinderen werden meegenomen. Tijdens hun ontvoering stonden ze doodsangsten uit, zo vertellen de meisjes in onderstaande video. Bekijk deze video op RTL XL "We lagen te slapen toen we opeens schoten horen." De afgelopen dagen is er door de plaatselijke overheid onderhandeld met de 'bandieten', zoals de bendes in Nigeria worden genoemd. Of daarbij losgeld is betaald, is niet bekendgemaakt. Reeks aan ontvoeringen De ontvoering staat niet op zichzelf. Dit weekend werden ook al veertig kinderen en docenten vrijgelaten, die bijna twee weken eerder werden ontvoerd. Nog eens 300 andere kinderen waren in december het slachtoffer. Ook zij zijn inmiddels vrij. Lees ook: Woede en verdriet in Nigeria om ontvoering honderden scholieren Het doet denken aan de bekende ontvoering uit 2014, toen 276 meisjes werden meegenomen door de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Met de hashtag #bringbackourgirls vroegen sterren en wereldleiders aandacht voor hun vermissing. Ruim honderd van hen zijn nog altijd spoorloos. Sindsdien is de situatie alleen maar verder verslechterd. De ontvoering uit 2014 heeft andere groeperingen geïnspireerd, stellen onderzoekers afgelopen maand. Slecht bewaakt Kostscholen zijn voor de bendes een relatief makkelijk doelwit. De kinderen slapen met zijn allen op de campus, die 's nachts meestal slecht worden bewaakt. De laatste ontvoering, in Zamfara, vond plaats onder de rook van een nabijgelegen militaire basis, die eveneens zou zijn aangevallen. Ook proberen aanvallers te profiteren van de chaos, door zich voor te doen als soldaten om zo makkelijker grote groepen kinderen te kunnen meenemen. Behalve scholen hebben bendes de afgelopen maanden ook diverse dorpen ontvoerd, en passagiers uit een bus meegenomen. Losgeld betalen of niet? Met zulke ontvoeringen kunnen terreurorganisaties als Boko Haram, die actief zijn in dezelfde regio, de politiek onder druk zetten en hun macht in de regio vergroten. Toch lijkt geld steeds vaker een belangrijke drijfveer. Lees ook: Kinderontvoeringen in Nigeria: gruwelen om maatschappij te ontwrichten Dat zorgt voor een dilemma bij de autoriteiten: losgeld kan gijzelaars vrijkopen, maar ook andere bendes aanmoedigen om ontvoeringen te gaan plegen. Tot nu toe blijft het een raadsel in hoeverre aan de eisen van de ontvoerders wordt voldaan. De overheid ontkent ooit losgeld te hebben betaald, maar getuigen weerspreken dat. Het zou soms om wel tienduizenden dollars gaan. Voor de meisjes die in 2014 werden ontvoerd zou het zelfs om miljoenen dollars zijn gegaan, zo verklaarde een minister tegenover de schrijvers van een boek over de zaak. Kinderen blijven vaker thuis Door de ontvoeringen staat het onderwijs in Nigeria onder nog grotere druk. Ouders houden hun kinderen liever thuis, bang om ze te verliezen. Nu al gaat een derde van alle Nigeriaanse kinderen niet naar school. In het noorden, waar de meeste ontvoeringen plaatsvinden, is dat zelfs meer dan de helft. Organisaties als Unicef vrezen dat het aantal absenties alleen maar verder toeneemt, als de trend geen halt wordt toegeroepen. Saskia Houttuin: dit zorgt voor zware trauma's "Deze ontvoering heeft 'slechts' enkele dagen geduurd, maar reken maar dat dit voor een enorme schok heeft gezorgd. We weten ook nog niet hoe de meisjes zijn behandeld", zegt correspondent Saskia Houttuin. "Toen ik drie jaar geleden in Maiduguri was, in het noorden van Nigeria, sprak ik meisjes die waren ontvoerd door Boko Haram. Niet veel eerder was het hen gelukt om te ontsnappen. Zij waren zwaar getraumatiseerd; dit had niet alleen te maken met hun ontvoering, maar kwam ook doordat zij familieleden bij geweld verloren en gedwongen indoctrinatie van de terreurgroep moesten ondergaan." Bekijk ook: Usama (17) werd ontvoerd door Boko Haram: 'Ze deden zich voor als agenten' Bekijk deze video op RTL XL De 17-jarige Usama Aminu werd in december samen met 329 andere schoolkinderen ontvoerd door Boko Haram. Usama wist te ontsnappen en doet zijn verhaal.