'Ik ben nog steeds de baas', Trump gaat spreken op Republikeinse conferentie

Gouden beeld

Toch nog even over dat gouden standbeeld: het is meer een cartoon-achtig beeld. Trump heeft een toverstaf, draagt een jasje, de bekende rode stropdas en een boxershort in de kleuren van de Amerikaanse vlag. Het is geen officiële uiting van de partij, maar gemaakt door een kunstenaar die fan is van Trump.

Tegenstanders van Trump binnen de partij vinden het niks. "Het aanbidden van een beeld is niet conservatief. Herstel de partij", twitterde parlementslid Adam Kinzinger. Maar ook hij is niet in Orlando. De Republikeinen die er wel zijn denken allemaal; met Donald Trump hebben we -electoraal gezien- goud in handen.