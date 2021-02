Kamer noemt nieuwe toeslagenblunder Belastingdienst 'ongelooflijk'

Dat komt omdat de Belastingdienst toeslagen toekent op basis van foute en onvolledige informatie. "Dit kost de Nederlandse staat en dus de belastingbetaler veel geld", zegt Helma Lodders van de VVD.

Maar Lodders ziet ook opnieuw dat burgers buiten hun schuld om in de problemen komen en klem komen te zitten tussen de verschillende overheidsorganisaties. "Deze fouten lijken in eerste instantie in het voordeel van de mensen uit te pakken, maar als zij dit moeten terugbetalen, komen ze natuurlijk in grote problemen", zegt Lodders.

Pak signalen op

Renske Leijten van de SP kan er met haar hoofd niet bij dat de Belastingdienst, die aan de ene kant keihard optrad tegen fraude zoals in de kinderopvangtoeslagenaffaire, nu automatisch te veel verstrekt. "Ongelofelijk", noemt ze het. Helemaal als de arbeidsmigranten zelf aangeven dat ze te veel ontvangen en dat de Belastingdienst dan geen thuis geeft.