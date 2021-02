Weinig aanwas, geen perspectief: 'Het water staat sportclubs aan de lippen'

Van Tarel is op dit moment niet bang dat er clubs zullen omvallen. Contributies worden bijna altijd gewoon betaald en de betrokkenheid is groot. Want sport is meer dan alleen de sport zelf. "De sociale cohesie is zo enorm belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan de sport."

Massa maakt leuke teams

En toch. De situatie zoals hij nu is moet niet te lang duren. "We hebben ooit onderzoek gedaan naar de reden waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen. Dat was of omdat de trainer niet leuk was, of omdat het team niet leuk was. Dat laatste heeft met massa te maken. Hoe meer mensen je hebt, hoe meer teams je kunt maken die bij elkaar passen. Je moet niet in een situatie komen dat de infrastructuur daarvoor wegvalt."

Wat Van Tarel het liefst zou willen? Dat de verenigingen zo snel voor iedereen open mogen. "Dan kun je de sport in ieder geval weer aanbieden en beoefenen en kunnen clubs hun essentiële functie voor vitaliteit en sociale ontmoeting weer vervullen."

Sporten die minder last hebben van het virus zijn bijvoorbeeld tennis en golf. Die sporten konden - behalve tijdens de eerste lockdown vorig jaar - altijd uitgeoefend worden, zij het in beperkte vorm.

Tennis juist in de lift

Ellen Julius van de tennisbond KNLTB ziet de ledenaantallen stijgen met een procent of 5. "Eigenlijk was het voor ons een heel goed jaar qua leden. Veel mensen ontdekten tennis deze zomer en dat is ook in de winter doorgegaan."