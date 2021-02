Noodlijdende horeca is witwaswalhalla voor criminelen: 'Met fout geld gered'

Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt de ondernemers om niet met hen in zee te gaan. "We zijn in oktober de campagne 'Blijf Alert' gestart. De boodschap is helder: red je bedrijf niet uit de coronacrisis door in te gaan op fout en snel geld. Het doel is bewustwording en ondernemers helpen zodat ze weten wat ze moeten doen met signalen van criminele activiteiten."

Reactie minister Grapperhaus

"Dit is vreselijk", zegt minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus over de ondermijning. "Ik roep mensen in de horeca op: alsjeblieft, meld je bij de politie. Desnoods anoniem. Want als je eventjes met de criminelen meedoet, word je erin getrokken en ben je je vrijheid en je leven kwijt."

Grapperhaus geeft aan wel iets te kunnen doen. "We kunnen kijken of we kunnen helpen bij de financiële situatie van de ondernemers. En aan de andere kant kunnen we opvolging geven aan de foute voorstellen. Ik vind het belangrijk dat de ondernemers steun krijgen bij de politie."