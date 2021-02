Geheim CIA-rapport bevestigt: 'Saoedische kroonprins achter moord Khashoggi'

De dood van Khashoggi in oktober 2018 veroorzaakte wereldwijd verontwaardiging. De journalist, die kritisch schreef over kroonprins Bin Salman, werd in het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gezaagd en is nog altijd spoorloos.

De mannen die dat deden werden speciaal ingevlogen vanuit Saoedi-Arabië. CNN weet dat dat gebeurde met privé-vliegtuigen van een bedrijf dat op naam van de kroonprins staat.