Derde zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd

De vissen worden bedreigd door een combinatie van problemen. Het gaat volgens het rapport onder meer om klimaatverandering, vervuiling door landbouw en industrie, en het vernietigen van de leefomgeving van de vissen. "De variatie aan soorten in zoetwater neemt wereldwijd twee keer zo snel af als bij soorten in bossen en oceanen. Tachtig soorten zoetwatervissen zijn uitgestorven, waarvan alleen al zestien in 2020."

Nadenken over gevolgen

Het WNF wil dat overheden zich gaan inzetten om de dieren voldoende te beschermen. Er zou nu vaak onvoldoende over de gevolgen voor vissen worden nagedacht in besluitvorming over bijvoorbeeld de plaatsing van waterkrachtdammen of zandwinning.