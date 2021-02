Het is warm, maar wat is toch die stoffige waas voor de zon?

Het was genieten dit weekend en we hebben goed nieuws, want ook de komende dagen blijft het lekker warm. Vandaag en morgen 16 graden, woensdag gemiddeld een graad of 18, zegt Marjon de Hond van Buienradar. Maar er is een factor die een beetje roet in het eten zou kunnen gooien: saharazand.

De wind komt op dit moment namelijk uit het zuiden. Het is de oorzaak van de hoge temperaturen, maar het zorgt ook voor de aanvoer van zand uit de woestijn. "En dat wordt in de loop van de dag erger", zegt De Hond. Scheelt graad of 2 Dat zand blijft de komende dagen boven ons land hangen, en kan ervoor zorgen dat de temperatuur iets wordt getemperd. "Een graad of twee kan het schelen", zegt De Hond. Maar er zijn ook voordelen aan het zand. Het levert prachtige plaatjes op: De ochtend in Rijnsaterwoude © Ton Wesselius Dat zand hangt op grote hoogte boven ons land en zal tot ongeveer donderdag blijven. Je auto zal niet vies worden van het stof, want het gaat niet regenen, verzekert De Hond. En warm wordt het toch: "Het is op en top lenteweer." 's Nachts twee graden' Maar dan de vrijdag. We gingen afgelopen week al van ijzige temperaturen naar een zonovergoten weekend, en er staat ons nu weer een omslag te wachten. Vrijdag wordt het een graad of elf, zaterdag ook, en 's nachts? "Misschien maar twee graden." Lente boven Leeuwarden #Zonsopkomst #Saharazand #Lente pic.twitter.com/Td0eUe50Ky — Ruben van Vliet (@rubenvvliet) February 22, 2021 Het is het begin van een onvoorspelbare maand qua weer. "Maart kan warm en koud zijn. Het is echt maar net waar de wind vandaan komt." Zo warm is het nu bij jou: