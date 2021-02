Avondklok toch nog niet van de baan: hof schort uitspraak op

'Hou je aan de avondklok'

Premier Rutte roept iedereen in Nederland op om zich aan de avondklok te houden na de uitspraak. "Ik wil iedereen in Nederland vragen zich aan de avondklok te houden. Het goede nieuws is dat de avondklok van kracht blijft. Het is van belang omdat we te maken hebben met het Britse virus, dat met een opmars bezig is. Daar zijn we bezorgd over."

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus riep in zijn eerste reactie op om respect te tonen voor de handhavers. "We doen dit echt om de pandemie er onder te krijgen." Rutte zei te verwachten dat de handhavers vanavond soepel met het handhaven van de avondklok omgaan. Omdat er slechts een half uur voor het ingaan van de avondklok duidelijkheid kwam van het Gerechtshof.