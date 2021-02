Aantal positieve tests afgelopen week gestegen met 25.229, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Veel coronagevallen in regio Noord-Holland-Noord

In de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord zijn afgelopen week in verhouding de meeste coronagevallen gemeld. Hier werden 240 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld.

In deze regio zijn het voornamelijk de gemeenten Opmeer, Hoorn, Koggenland, Stede Broec, Medemblik en Drechterland die slecht scoren. In al deze gemeenten werden meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners gemeld. Dit staat gelijk aan het risiconiveau 'zeer ernstig'.

De regio Gelderland-Midden werd het minst hard getroffen. Hier werden de afgelopen week 95 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld. Geen enkele veiligheidsregio komt in de buurt van het gewenste risiconiveau 'waakzaam'. Dit risiconiveau geldt pas bij minder dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week.