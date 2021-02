Noodkreet ontvoerde prinses duikt op: 'Ik weet niet of ik dit overleef'

In de video, die pas na haar ontvoering verscheen, vertelde ze hoe zij en haar familie in Dubai geen enkele vrijheid kennen.

Ook prinses Shamsa ontvoerd

Zo probeerde eerder al haar zus, prinses Shamsa, uit Dubai te ontsnappen. In 2000 ging de toen 19-jarige prinses ervandoor toen zij met haar familie in hun villa in het Britse Surrey verbleef.

Maar ook de poging van Shamsa mislukte. In Cambridge werd ze opgepakt door agenten van de sjeik en vervolgens gedrogeerd naar Dubai gebracht, waar ook zij nog altijd gevangen zit.

Pistolen op bed

Sjeik al-Maktoum zinde ook op wraak tegen prinses Haya Bint Al-Hussain, die een van zijn zes vrouwen was. Prinses Haya besloot in 2019 naar Londen te vluchten, nadat ze had gehoord over de ontvoeringen.