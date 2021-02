Noodkreet VN: 400.000 kinderen Jemen dreigen te sterven aan honger

De VN probeert miljoenen Jemenieten te steunen, maar dat wordt steeds moeilijker. Daarvoor wijst de VN-topman drie oorzaken aan. "De crisis in Jemen is een giftige mix van oorlog, economische ineenstorting van het land en een gebrek aan geld", zegt Beasley. De VN-hulpprogramma’s hadden in 2020 de beschikking over 1,9 miljard van de benodigde 3,4 miljard dollar, aldus het rapport.