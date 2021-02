Vaccinatietempo Duitsland is gemiddeld (en dat valt ze zwaar tegen)

Het geklaag over de trage vaccinatie leidt in Duitsland niet tot minder vertrouwen in bondskanselier Merkel. Integendeel, ziet Jeroen Akkermans in Berlijn: "Haar populariteit is hoger dan ooit. Dit heeft deels toch ook met haar strenge aanpak te maken. Dat ze van huis uit natuurwetenschapper is. spreekt ook in haar voordeel, men heeft de indruk dat ze weet waar ze over praat."