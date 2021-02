Avondklok mogelijk verlengd tot 2 maart

Vandaag vergaderde het Outbreak Management Team (OMT). De verwachting is dat de experts van het OMT de handhaving van de avondklok noodzakelijk vinden, omdat het kabinet eerder deze week besloot om de basisscholen te openen. Het OMT vindt deze versoepeling alleen verantwoord als alle andere maatregelen, inclusief de avondklok, van kracht blijven.

Twijfels noodzaak

Tijdens de ministerraad vandaag is volgens ingewijden niet over de avondklok gesproken. De bewindslieden zijn verdeeld over de noodzaak van verlenging. Sommigen twijfelen zelfs over de noodzaak van verlenging van de avondklok. "De vraag of ie wel moet worden verlengd ligt er eerst nog", zegt de één. "Pas daarna komen we toe aan hoe lang dan", zegt een ander.

Anderen hebben zich al neergelegd bij noodzaak van de verlenging. Volgens betrokkenen is het logisch om de avondklok dan door te trekken tot dezelfde einddatum als de huidige lockdown.