Jaarcijfers Shell | Kerk voor een prikkie| Facebook is jarig

Te koop: een kerk voor een prikkie. De coronacrisis heeft ook impact op parochies en kerkgemeenten in Nederland. Door dalende inkomsten verslechtert de financiële situatie in rap tempo en worden zij steeds vaker gedwongen om één of meerdere kerken te verkopen.

Shell komt met zijn jaarcijfers over 2020. Die zijn naar verwachting niet best, omdat we massaal thuiswerkten. En er komt ook een reorganisatie.

Wie wordt de opvolger van Han Busker als voorzitter van de FNV? Leden van de vakbond kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen. Tuur Elzinga (51) en Kitty Jong (56) zijn de kandidaten.

Hieperdepiep hoera. Facebook bestaat op de kop af 15 jaar. Op 4 februari 2004 richt Mark Zuckerberg samen met Harvard-medestudenten Dustin Moskovitz, Chris Hughes en Eduardo Saverin TheFacebook op voor studenten van de universiteit. Als je het verhaal niet kent, raden we deze film aan.

De Gezondheidsraad brengt vandaag advies uit over de inzet van het onlangs door het EMA goedgekeurde vaccin van AstraZeneca. Op basis van dit advies wordt bepaald welke groep als eerste in aanmerking komt voor dit vaccin.