Meer positieve testen in 123 gemeenten: zo staat jouw gemeente ervoor

Minste positieve testen in veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Flevoland

De landelijke daling van het aantal nieuwe positieve testen is nog niet in alle 25 veiligheidsregio's terug te zien. In zes regio's zijn juist meer positieve testuitslagen gemeld dan een week eerder. De regio Zaanstreek-Waterland telde de grootste stijging. Hier werden afgelopen week 384 nieuwe positieve testen meer gemeld. In totaal werden er in deze regio 301 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners gemeld.

De regio's Amsterdam-Amstelland en Flevoland werden het minst hard getroffen. In beide regio's werden 154 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld. Net als vorige week vallen alle veiligheidsregio's nog binnen het risiconiveau 'ernstig' of 'zeer ernstig'.