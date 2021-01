16.000 mensen gemeld met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins in Europa

Overleden patiënten

Het EMA laat in een schriftelijke reactie weten dat er tot 21 januari van het Pfizer-vaccin 245 zaken bij hem zijn gemeld met een fatale uitkomst. Het is mogelijk dat hier nog dubbelingen in zitten. Daarbij benadrukt de woordvoerder dat het niet betekent dat deze fatale aflopen zijn veroorzaakt door het vaccin. "Tijdens het vaccinatieprogramma zullen mensen door andere doodsoorzaken blijven overlijden. Dat kan ook kort na vaccinatie gebeuren. Het feit dat iemand na vaccinatie overlijdt, wil niet zeggen dat zijn of haar dood door het vaccin is veroorzaakt."

"Dagelijks overlijden circa 12.000 EU-burgers door allerlei oorzaken. 83 procent van hen is ouder dan 65 jaar. Tot nu toe is geen enkel sterfgeval in die categorie toegeschreven aan het coronavaccin", aldus het EMA.

Het EMA benadrukt dat in geval van overlijden of ernstige gezondheidsklachten kort na vaccinatie, de autoriteiten onderzoeken of het vaccin hierin een rol heeft gespeeld. De gehele reactie van het EMA op onze vragen kun je hier lezen.