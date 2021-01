Zij zijn blij dat Biden inreisverbod Trump schrapt: 'Ik kan mijn moeder weer zien'

Inreisverbod

Donald Trump kondigde in de tweede week van zijn presidentschap in 2017 een decreet onder de naam 'Executive Order 13769' uit. Dat decreet verbood per direct het reizen naar de VS voor burgers van zeven landen: Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Jemen en Syrië. Omdat al deze landen een overwegend islamitische bevolking hebben, werd al snel gesproken over een 'moslimverbod'.

Het leidde tot chaos op vliegvelden, omdat zelfs mensen met een al afgegeven visum werden geweigerd. Het decreet werd aangevochten in de rechtbanken, maar uiteindelijk hield het hooggerechtshof het inreisverbod in iets gewijzigde vorm overeind.