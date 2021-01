Biden krijgt de macht over Amerika's kernwapens (maar niet van Trump)

Nog een weetje: er zijn meer van die koffers, zegt nucleair expert Stephen Schwartz van de organisatie Bulletin of Atomic Scientists tegen CNN: "Er zijn zeker drie of vier identieke ‘ballen’. Eentje blijft er bij de president. Eentje bij de vicepresident, en er is er traditioneel ook een voor de ‘designated survivor’ bij gelegenheden als inauguraties of de jaarlijkse State of the Union-toespraak van de president in het parlement."