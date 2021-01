Minder positieve testen in 286 gemeenten, bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Minste besmettingen in Haaglanden

In 24 van de 25 veiligheidsregio’s daalde afgelopen week het aantal gemelde positieve coronatesten. Net zoals vorige week vallen alle veiligheidsregio's nog wel binnen het risiconiveau 'ernstig' of 'zeer ernstig'. Maar waar vorige week nog 16 regio's binnen het risiconiveau 'zeer ernstig' vielen zijn dat er deze week 7.

De regio met naar verhouding de meeste nieuwe besmettingen is Limburg-Noord. Hier werden de afgelopen week 392 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. De regio Haaglanden is deze week het minst hard getroffen. Daar werden 158 nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld.

Geen enkele veiligheidsregio komt in de buurt van het gewenste risiconiveau 'waakzaam'. Dit risiconiveau geldt pas bij minder dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week.