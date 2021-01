Zorgen om zwaarbewapende milities Washington: 'Dit is ons recht'

Wie je ook spreekt, allemaal zeggen ze dat ze het geweld van 6 januari afkeuren (al zijn militieleden wel degelijk in het parlementsgebouw gezien). Op die dag werd het Capitool in Washington bestormd, in een poging de machtsoverdracht van president Trump naar Joe Biden te blokkeren.

"We geloven niet dat geweld de oplossing is", zegt de zwaarbewapende Trevor. Zijn uitrusting noemt hij een statement. "Omdat de staat deze wapens wil afpakken. Ik wil ze niet gebruiken, maar als het nodig is, dan heb ik ze tot mijn beschikking."

'Infiltreren in veiligheidsapparaat'

Inlichtingendiensten zijn er minder gerust op. In een rapport van de FBI, in handen van The Washington Post, wordt gewaarschuwd voor nieuwe gewelddadige acties, dit keer tijdens de inauguratie.

Extremisten zouden online hebben gezocht naar gevoelige locaties in de stad. Ook zouden groeperingen spreken over hoe ze kunnen infiltreren in het veiligheidsapparaat, om een aanslag van binnenuit te kunnen plegen. Onder meer aanhangers van de QAnon-beweging, die zonder bewijs stelt dat Democraten een kindermisbruiknetwerk in stand houden, bespreken online hoe ze zich als militairen kunnen voordoen.

25.000 soldaten

In Washington zijn intussen bijna 25.000 soldaten van de Nationale Garde aanwezig. Allemaal worden ze extra streng gecontroleerd. Soldaten hebben de opdracht gekregen goed te kijken naar personen in uniform die zich verdacht gedragen. De stad is in de aanloop naar de inauguratie veranderd in een vesting, laat Erik Mouthaan in onderstaande video zien: