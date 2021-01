Dreigen en onderhandelen: wat 'de schurken' willen van Joe Biden

Het aantreden van Biden kan dus gunstig voor Iran uitpakken. Al blijft dat land voor onrust zorgen. "Iran lanceerde onlangs nog nieuwe lange-afstandsraketten, loopt te pronken met gewapende drones, kaapt tankers in de Perzische Golf en is weer bezig uranium te verrijken. De druk is door Iran de laatste tijd hoog opgevoerd, zodat het straks in de onderhandelingen met Biden de teugels kan laten vieren."

"Iran is actief in de hele regio. Iraanse troepen mengen zich in de oorlog in Syrië, ze steunen Hezbollah in Libanon, Hamas in de Gazastrook, milities in Irak, in Jemen. Iran wil graag een deal, zodat het weer inkomsten heeft. Maar dat gedrag zal niet veranderen. Aan de inkomende Amerikaanse president de taak om te onderhandelen met vijanden en met bondgenoten", zegt Koens.