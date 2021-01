Ministeries overtreden op grote schaal eigen regels bij vrijgeven documenten

'Informatie is van ons'

De overheid moet haar gedrag veranderen, zegt hoogleraar Voermans. "Die overheidsinformatie is ook van ons. Die is opgebracht met belastinggeld. Je vraagt gewoon terug, eigenlijk, van wat al van jou was. Het is onze informatie. Die we terugvragen."

"Transparantie, openheid en volledigheid zijn in de praktijk niet de leidende principes bij de overheid", concludeerde de parlementaire enquêtecommissie naar de kindertoeslagenaffaire. "Informatie werd slechts gedeeltelijk, vertraagd of helemaal niet verstrekt. De informatie was in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten." De commissie is van oordeel dat 'de informatievoorziening essentieel is voor het goed functioneren van het parlement, van de media en van de rechtsbescherming'.

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer gesproken over een nieuwe wet die de Wet openbaarheid van bestuur moet vervangen. In dat voorstel heeft de overheid in plaats van 8 nog maar 6 weken de tijd om stukken te overhandigen.