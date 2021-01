Strafrechtelijk onderzoek naar nazi-aapje en geiten met hakenkruizen in Russisch circus

Het circus heeft dus een probleem, net als de opdrachtgever voor de voorstelling; de Russisch Orthodoxe Kerk. Want het tonen van nazisymbolen is in het land verboden, vertelt Rusland-correspondent Eva Hartog. "De wetgeving is heel streng. Voor het plaatsen van een historische foto op sociale media kan je zomaar worden beschuldigd van extremisme."

Nationaal trauma

De overwinning op nazi-Duitsland is in Rusland (destijds deel van de Sovjet Unie) nog altijd een bron van grote nationale trots, maar de oorlog zelf is tegelijkertijd een nationaal trauma.

Geen enkel ander land heeft zoveel slachtoffers te betreuren: tussen de 20 en 27 miljoen doden. Nazisymbolen liggen dus gevoelig.