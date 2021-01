Doorbraak in onderzoek naar MS: vaccin steeds dichterbij

De onderzoekers zijn vooral blij met het middel omdat het mogelijk geen effect heeft op het immuunsysteem van een patiënt. Bij andere middelen is dat nu wel het geval. Iemand heeft dan minder last van MS, maar is wel kwetsbaarder voor bijvoorbeeld infectieziekten.

Corona

BioNTech werkte met Pfizer samen aan een coronavaccin. Die techniek is ook toegepast voor het MS-vaccin. Multiple sclerosis ontstaat wanneer bepaalde cellen de vettige stof myeline rond de zenuwen aanvalt. Met de eiwitmethode van BioNTech is het voor het eerst gelukt om alleen die schadelijke cellen te neutraliseren.