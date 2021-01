Daling aantal positieve coronatests nog niet overal zichtbaar, bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Ook alle veiligheidsregio's vallen nog steeds binnen de risiconiveau's 'ernstig' of 'zeer ernstig'. De veiligheidsregio met naar verhouding de meeste nieuwe positieve coronatests is Limburg-Noord. Hier werden de afgelopen week 466 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.

De regio Amsterdam-Amstelland is het minst hard getroffen. Hier werden 211 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Maar geen enkele veiligheidsregio komt in de buurt van het gewenste risiconiveau 'waakzaam'. Dit risiconiveau geldt pas bij minder dan 50 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week.

Meeste positieve tests in Bergen

Voor het eerst in zes weken is Bunschoten niet meer de grootste coronabrandhaard van Nederland. Deze week gaat het Limburgse Bergen aan kop. Hier werden 1055 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Na Bergen zijn in verhouding de meeste positieve tests gemeld in Nederweert (787), Terschelling (777) en Bunschoten (768).

In totaal werd in 350 gemeenten minimaal één positieve test gemeld. Schiermonnikoog en Vlieland bleven deze week coronavrij.