Kogels, dynamiet en brand: het Amerikaanse Capitool is vijf keer eerder aangevallen

Augustus 1812

Een eeuw eerder vindt de grootste aanval op het Capitool plaats. En de enige door een buitenlandse mogendheid. In 1812 was het nog jonge Amerika in oorlog geraakt met Groot-Brittannië. Twee jaar later, in augustus 1814, vielen de Britten de hoofdstad Washington aan. Het Capitool was nog in aanbouw, maar werd door de Britten in brand gestoken. Net als het Witte Huis.