Scholengemeenschap Lansingerland bezorgd over uitbraak Britse mutatie

Vanochtend heeft Van Zanten de GGD in zijn regio gevraagd of die noodopvang op dit moment verantwoord is - gezien de onzekerheid rond de Britse mutatie.

Voor het bestuur van de scholen in Lansingerland is er geen reden tot paniek. "Laten we niet in een kramp schieten: deskundigen zeggen dat het erop lijkt dat deze mutatie besmettelijker is. Dat wordt nog onderzocht. Aan de andere kant: het maakt mensen bang", zegt Van Zanten.

Afstand houden

De school vraagt ouders om hun kind thuis te laten als ze klachten hebben. Afstand houden hoeven de leerlingen niet. "Je kunt een kind onder de 10 niet vragen om op zijn stoeltje te blijven zitten en afstand te houden. Als we daarnaartoe gaan, kun je beter zegen: we sluiten de scholen."